Gobernación se reúne con el Alto Comisionado de la ONU en medio de la polémica por desapariciones

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sostuvo este lunes una reunión oficial con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, en el marco de su visita a México. Durante el encuentro, Rodríguez subrayó que la atención a las víctimas y sus familias constituye el eje central de toda acción pública del gobierno.
El diálogo, que se desarrolló en un ambiente de alta tensión diplomática, buscó reforzar la cooperación entre la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el sistema de Naciones Unidas en México. Ambas partes coincidieron en que dicha colaboración amplía las capacidades del Estado para alcanzar la verdad, la justicia y la reparación de los casos de desapariciones forzadas.
Participaron en la reunión funcionarios de la Comisión Nacional de Búsqueda y representantes de organismos onusianos presentes en el país. La cita se produce mientras el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) activó, por primera vez, el Artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, escalando el caso de México ante la Asamblea General de la ONU y señalando indicios de crímenes de lesa humanidad.
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la metodología del informe del CED, pero conformó un grupo interinstitucional integrado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, Gobernación, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad para revisar el documento y elaborar una respuesta oficial.
Paralelamente, la Fundación para la Justicia (FJEDD) entregó a Türk una carta firmada por 104 colectivos de víctimas, 315 familias de desaparecidos y 78 organizaciones, exigiendo que el Alto Comisionado respalde públicamente la decisión del CED. Las cifras presentadas son alarmantes: más de 132,000 personas desaparecidas, más de 70,000 restos sin identificar y una tasa de impunidad del 99.6 % según Amnistía Internacional.
La reunión de Gobernación con el Alto Comisionado constituye una pieza clave de una semana decisiva. Türk tiene programados encuentros con la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos y familias de desaparecidos, los cuales pondrán a prueba si el discurso de cooperación del gobierno mexicano se traduce en compromisos concretos o permanece en buenas intenciones.