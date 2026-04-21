Gobernación se reúne con el Alto Comisionado de la ONU en medio de la polémica por desapariciones

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La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, recibió a Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, y reiteró el compromiso del gobierno mexicano con la verdad, justicia y reparación para las víctimas de desapariciones forzadas, pese a la creciente tensión internacional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/04/2026 08:32 AM.
En México y editada el 21/04/2026 08:28 AM.