Identifican al agresor de la balacera en la zona arqueológica de Teotihuacán

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La Fiscalía del Estado de México reveló que el responsable de los disparos en la zona arqueológica de Teotihuacán fue Julio César Jasso Ramírez, quien se quitó la vida tras el ataque que dejó una turista canadiense fallecida y varias personas heridas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/04/2026 08:37 AM.
En México y editada el 21/04/2026 08:44 AM.