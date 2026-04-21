Identifican al agresor de la balacera en la zona arqueológica de Teotihuacán

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en coordinación con la Mesa de Paz del Edomex y el Gabinete de Seguridad, identificó al único agresor que protagonizó la balacera en la zona arqueológica de Teotihuacán. El hombre, identificado como Julio César Jasso Ramírez, portaba identificación oficial mexicana y, tras efectuar los disparos, se quitó la vida.
El ataque, ocurrido alrededor del mediodía del lunes, dejó como saldo preliminar dos fallecidos: la víctima canadiense y el propio agresor. Además, varias personas resultaron lesionadas, entre ellas turistas y trabajadores de la zona. El Gabinete de Seguridad difundió la lista de los heridos y confirmó que la causa de muerte de Jasso Ramírez será determinada mediante los protocolos forenses correspondientes.
Las autoridades federales, a través de la Fiscalía General de la República (FGR), también participan en la investigación, desplegando recursos para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades adicionales.
En redes sociales circuló una fotografía de una credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) que muestra el nombre del agresor, corroborando la información oficial.
Hasta el momento, no se ha señalado motivación alguna para el ataque, y la investigación continúa para esclarecer los antecedentes y las circunstancias que rodearon la tragedia.