Gasolineros aceptan tope de 28 pesos al diésel tras reunión con la presidenta Sheinbaum

...

Claudia Sheinbaum logró un acuerdo con representantes del sector gasolinero para fijar un precio máximo de 28 pesos por litro al diésel, medida que busca contener la inflación y los costos del transporte de mercancías. El compromiso es mantener el tope al menos una semana, con revisiones posteriores.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/04/2026 08:30 AM.
En México y editada el 22/04/2026 09:57 AM.