Alto Comisionado de la ONU elogia a madres buscadoras y exige atención a la justicia en México

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, sostuvo ayer una reunión con madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas en México, en el marco de su visita oficial al país. En su publicación en la red X, el diplomático describió el encuentro como “difícil” y resaltó la “valentía, fortaleza y resiliencia inquebrantables” de las familias, a quienes instó a que su búsqueda de verdad y justicia sea atendida por las autoridades.
El mensaje de Türk se produce a escasas semanas de la publicación del informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED), que denunció la magnitud de la crisis de desapariciones en México y remitió el caso al Secretario General de la ONU. Los colectivos de búsqueda, que habían solicitado al Alto Comisionado un respaldo público al informe, expresaron su expectativa de que la ONU utilice dicho documento como herramienta para impulsar soluciones concretas, como la identificación de los más de 72,000 cuerpos sin nombre y la garantía de acceso a la justicia.
Aunque Türk reconoció el sufrimiento de las familias, su comunicado no incluyó una recomendación explícita al informe del CED ni un respaldo directo a sus conclusiones. La ausencia de una postura clara ha generado críticas de los activistas, quienes señalan que la oficina de la ONU en México ha mantenido un perfil bajo durante el último año y que se requiere una interlocución firme ante el gobierno federal.
Los colectivos también denunciaron la impunidad que persiste contra las personas buscadoras, quienes enfrentan amenazas, secuestros y asesinatos. Acusaron al Estado de simular acciones y de administrar el dolor de las víctimas sin ofrecer protección efectiva. La reunión con Türk, según los organizadores, buscó presionar a la comunidad internacional para que ejerza mayor presión sobre México y garantice la seguridad y el reconocimiento de los derechos de las familias desaparecidas.