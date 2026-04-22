Alto Comisionado de la ONU elogia a madres buscadoras y exige atención a la justicia en México

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El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, se reunió con colectivos de madres buscadoras y familiares de desaparecidos, calificó su dolor como “inmensurable” y pidió que la búsqueda de verdad y justicia sea atendida, sin emitir un respaldo explícito al reciente informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED).

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/04/2026 01:05 PM.
En México y editada el 22/04/2026 01:34 PM.