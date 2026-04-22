Nueva consejera del INE llega entre polémica y promesas contra la violencia política

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Blanca Yassahara Cruz García, exconsejera presidenta del Instituto Electoral de Puebla, fue nombrada consejera del Consejo General del INE para el periodo 2026‑2035, tras una votación del pleno de la Cámara de Diputados con 334 votos a favor y 127 en contra.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/04/2026 08:52 AM.
En México y editada el 22/04/2026 09:12 AM.