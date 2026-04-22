Nueva consejera del INE llega entre polémica y promesas contra la violencia política

Blanca Yassahara Cruz García se incorporó al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) como una de los tres nuevos consejeros, junto a Arturo Manuel Chávez López y Frida Denisse Gómez Puga. La designación, aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados con 334 votos a favor y 127 en contra, inicia su mandato esta semana y se extenderá hasta 2035.
Con más de quince años de experiencia en el sistema electoral, Cruz destaca por haber sido consejera presidenta del Instituto Electoral del estado de Puebla, donde obtuvo 78 puntos en el examen de evaluación que certifica su idoneidad para el cargo. Su trayectoria incluye:
Asimismo, advirtió que el INE debe fortalecer la regulación de la transición del poder, pero sin comprometer su independencia y autonomía, principios esenciales para la credibilidad del organismo.
El nombramiento generó controversia en la oposición. Mientras los grupos parlamentarios de Morena, Partido Verde (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) respaldaron la terna, el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano (MC) la rechazaron, argumentando que los perfiles de los nuevos consejeros están demasiado cercanos al oficialismo.
Los tres consejeros deberán prestar protesta el miércoles 22 de abril en una sesión del Consejo General del INE, presidida por la consejera presidenta Guadalupe Taddei, una vez que la Cámara de Diputados notifique oficialmente su aprobación.