Diputados eligen a tres consejeros del INE para 2026‑2035 pese a críticas de la oposición

...

Con 334 votos a favor y 127 en contra, la Cámara de Diputados aprobó la terna de Arturo Manuel Chávez López, Frida Denisse Gómez Puga y Blanca Yassahara Cruz García como consejeros del Consejo General del INE para el periodo 2026‑2035, a pesar de que los partidos PAN, PRI y MC los calificaron como alineados al oficialismo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/04/2026 08:33 AM.
En México y editada el 22/04/2026 10:24 AM.