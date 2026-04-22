Diputados eligen a tres consejeros del INE para 2026‑2035 pese a críticas de la oposición

En una sesión del pleno de la Cámara de Diputados, la mayoría calificada de 334 votos a favor y 127 en contra aprobó la designación de tres nuevos consejeros del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) para el periodo 2026‑2035. La terna, integrada por Arturo Manuel Chávez López, Frida Denisse Gómez Puga y Blanca Yassahara Cruz García, fue respaldada por los grupos parlamentarios de Morena, PVEM y PT, mientras que los partidos PAN, PRI y MC la rechazaron, argumentando que los candidatos están vinculados al oficialismo.
Los nuevos consejeros deberán prestar protesta el miércoles en la sesión del Consejo General del INE. Arturo Manuel Chávez López, actual director de Talleres Gráficos de México, es señalado por su cercanía con la llamada Cuarta Transformación y ha ocupado diversos cargos en el gobierno federal. A pesar de no contar con experiencia en la función electoral, obtuvo 99 de 100 puntos en el examen de conocimientos del INE.
Frida Denisse Gómez Puga es titular del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral de Tamaulipas, y Blanca Yassahara Cruz García preside el Instituto Electoral de Puebla. Ambos cuentan con trayectoria en organismos electorales estatales, aunque la oposición cuestiona su independencia.
Los grupos parlamentarios del oficialismo argumentaron que la terna cumple con los requisitos de capacidad y representatividad, mientras que la oposición advirtió que la designación podría sesgar la autonomía del INE y afectar la credibilidad del organismo en futuros procesos electorales.