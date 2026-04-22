Esthela Damián renuncia como consejera jurídica de Sheinbaum para buscar la gubernatura de Guerrero

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La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián, anunció su renuncia efectiva el 30 de abril para postularse como candidata a la gubernatura de Guerrero en las elecciones de 2027, citando la unidad del movimiento y su compromiso con su estado natal.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/04/2026 01:04 PM.
En México y editada el 22/04/2026 01:12 PM.