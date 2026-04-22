Esthela Damián renuncia como consejera jurídica de Sheinbaum para buscar la gubernatura de Guerrero

En la conferencia matutina del miércoles 22 de abril, la presidenta del partido Morena, Claudia Sheinbaum, confirmó que Esthela Damián, quien ocupó el cargo de Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal desde diciembre de 2025, dejará su puesto para incorporarse a la contienda electoral en Guerrero.
Damián, originaria de Guerrero, presentó su carta de renuncia el 21 de abril, la cual será efectiva el 30 de abril. En su mensaje difundido a través de redes sociales, afirmó que su decisión no responde a la “búsqueda del poder por el poder”, sino a la convicción de fortalecer la unidad del movimiento en su estado natal y a su profundo compromiso social con Guerrero.
La exfuncionaria agradeció a Sheinbaum la confianza depositada durante su gestión y la describió como su referente político. Asimismo, recordó que la mandataria ha reiterado que quienes aspiren a cargos internos de Morena deben separarse de sus puestos públicos, una norma que también se aplicó a la posible candidatura de Ariadna Montiel, actual secretaria de Bienestar.
En la carta de renuncia, Damián manifestó: “Agradezco profundamente la confianza que usted ha depositado en mí para formar parte de su equipo y asumir las responsabilidades encomendadas, así como la oportunidad de contribuir a la transformación que vive nuestro país”. Añadió que su participación electoral buscará honrar la visión y la ruta de transformación consolidada en el gobierno federal.
Con la salida de Damián, el gabinete de Sheinbaum deberá designar un nuevo consejero jurídico, mientras el partido Morena se prepara para la reconfiguración de candidaturas de cara a las elecciones de 2027, en las que Guerrero será una de las contiendas clave.