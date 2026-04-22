Fiscalía investiga como feminicidio el asesinato de Carolina Flores, ex reina de belleza

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La Fiscalía General de Justicia de la CDMX abrió una investigación por feminicidio tras el hallazgo del cuerpo de Carolina Flores, de 27 años, con dos impactos de bala en Polanco. La autoridad ha realizado diligencias ministeriales y periciales para identificar al presunto responsable, mientras autoridades y la gobernadora de Baja California expresan su apoyo a la familia.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/04/2026 08:53 AM.
En México y editada el 22/04/2026 08:54 AM.