Fiscalía investiga como feminicidio el asesinato de Carolina Flores, ex reina de belleza

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ‑CDMX) anunció que el homicidio de la ex reina de belleza Carolina Flores será investigado como feminicidio. Según informó la titular, Bertha Alcalde, se han llevado a cabo de manera continua diligencias ministeriales, periciales y de investigación de campo, con la intervención de personal especializado en el lugar, el procesamiento de indicios y acciones para identificar a la persona señalada como probable responsable.
El cuerpo de la joven, de 27 años, fue encontrado el 15 de abril en la zona III de Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, con un impacto de bala en el tórax y otro en el cráneo. La Fiscalía capitalina, a través de un mensaje del 21 de abril, confirmó que ha realizado diversos trabajos para lograr la identificación del autor del crimen.
Carolina Flores nació el 4 de abril de 1999 en Ensenada, Baja California, y en 2017 ganó el certamen Miss Teen Universe Baja California. La gobernadora de su entidad natal, Marina del Pilar, expresó su solidaridad con la familia durante una conferencia de prensa, reiterando que “no están solos y los acompañaremos en todo este proceso”.
El caso se suma a la reciente muerte de Edith Guadalupe, cuya investigación también está bajo la órbita de la FGJ‑CDMX. En ese caso, la fiscalía admitió un retraso de 15 horas entre la recepción de información y la intervención en el edificio donde fue hallada sin vida, generando críticas por parte de la familia y la sociedad.
En el caso de Guadalupe, la autoridad ha detenido a Juan Jesús N., guardia de seguridad del edificio, y presentó pruebas que incluyen restos de sangre y manipulación del sistema de vigilancia. La fiscalía asegura contar con “elementos sólidos” que vinculan al detenido con los hechos.
Las autoridades capitalinas continúan trabajando en ambas investigaciones, enfatizando la necesidad de una respuesta rápida y eficaz ante la violencia de género y los feminicidios que siguen cobrando vidas en la Ciudad de México.