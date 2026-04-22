El Servicio Meteorológico Nacional advierte la posible llegada de El Niño en México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y organismos internacionales alertan sobre la probable aparición de un nuevo fenómeno de El Niño en México durante el verano de 2026. Los modelos climáticos actuales indican una probabilidad del 61 % al 62 % de que el evento se desarrolle entre mayo y julio, según el SMN y la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de EE. UU. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) respalda estos pronósticos y advierte que El Niño podría mantenerse activo durante el resto del año.
Según el SMN, el impacto será heterogéneo:
El fenómeno forma parte del ciclo ENSO (El Niño‑Southern Oscillation), que alterna entre fases de El Niño, La Niña y neutra. Mientras La Niña se asocia a enfriamiento del Pacífico y mayor sequía en México, El Niño genera calentamiento que puede provocar lluvias intensas, sequías y alteraciones en la temporada de huracanes. En la última década, la frecuencia y duración de estos eventos han variado, un patrón que los especialistas vinculan a la crisis climática global.
El SMN insta a la población a mantenerse informada y preparada ante la incertidumbre que rodea al fenómeno, cuya magnitud e intensidad en 2026 aún no se definen.