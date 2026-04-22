El Servicio Meteorológico Nacional advierte la posible llegada de El Niño en México

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El SMN, con el respaldo de la NOAA y la OMM, estima entre 61 % y 62 % de probabilidad que El Niño se forme entre mayo y julio de 2026, lo que podría generar sequías en el norte, menor lluvia en el centro‑sur y mayor actividad ciclónica en la costa del Pacífico y la península de Yucatán.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/04/2026 08:32 AM.
En México y editada el 22/04/2026 09:51 AM.