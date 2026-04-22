SEP analiza suspender clases presenciales y migrar a modalidad virtual durante el Mundial 2026

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El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que la SEP está evaluando la posibilidad de suspender las clases presenciales y, de ser viable, trasladarlas a formato virtual en los días de los partidos del Mundial 2026 en México. La medida busca evitar congestiones en la vía pública y garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y visitantes.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/04/2026 10:14 AM.
En México y editada el 22/04/2026 10:19 AM.