SEP analiza suspender clases presenciales y migrar a modalidad virtual durante el Mundial 2026

El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, confirmó que la dependencia está analizando la opción de suspender la asistencia regular a los planteles escolares durante los días de partido del Mundial de fútbol 2026, que se celebrará en México. La iniciativa responde a una petición formal para que no haya clases presenciales en esas fechas, con el objetivo de evitar la saturación de calles y facilitar la movilidad de turistas y aficionados al estadio.
Delgado explicó que la SEP está consultando la opinión de maestras y maestros antes de tomar una decisión definitiva. "Una de las posibilidades es hacerlo virtualmente, pero aún nada está confirmado", señaló durante la conferencia matutina de La Mañanera del Pueblo.
La evaluación incluye la viabilidad técnica y operativa de implementar la modalidad a distancia en los días críticos del torneo. El secretario reiteró que cualquier cambio será comunicado previamente a la comunidad educativa, siempre bajo la premisa de salvaguardar el derecho a la educación y la seguridad de los asistentes a la Copa del Mundo.
El tema seguirá en la agenda de próximas reuniones del sector educativo nacional, donde el universo magisterial será clave para definir si habrá clases virtuales el día de la inauguración del Mundial 2026 o en otras fechas vinculadas al evento.