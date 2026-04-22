Sheinbaum nombra a Luisa María Alcalde como nueva Consejera Jurídica

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, informó en la conferencia de prensa matutina que Luisa María Alcalde, actual dirigente nacional de Morena, será la próxima titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal.
El anuncio se produce tras la renuncia de Esthela Damián, quien dejó el cargo para aspirar a la gubernatura de Guerrero en las elecciones intermedias de 2027. Sheinbaum explicó que "Esthela se quiere ir a su Guerrero natal, quiere participar allá. Entonces, le dije: pues tienes que dejar la Consejería Jurídica, porque no se pueden las dos cosas".
Durante la rueda de prensa, la mandataria destacó la labor de coordinación de Damián al frente de la Consejería y señaló que permanecerá en el puesto hasta el 30 de abril, fecha en la que concluirá su gestión.
Sheinbaum revisó varios perfiles antes de decidirse por Alcalde, a quien describió como una funcionaria con experiencia en la Secretaría de Gobernación y en la Secretaría del Trabajo durante el sexenio anterior, así como participante activa en la planeación de la reforma al poder judicial.
Alcalde, por su parte, está evaluando si incorporarse al gabinete federal o continuar al frente de Morena. "En los próximos días le comunicaré mi decisión final", indicó la presidenta.
La mandataria reiteró que los servidores públicos pueden postularse a cargos electivos, siempre y cuando renuncien a sus puestos antes de iniciar la campaña. "Hay libertad para que integrantes del gobierno busquen participar en las elecciones intermedias de 2027; sin embargo, deben dejar su cargo primero", subrayó Sheinbaum.
El nombramiento de Luisa María Alcalde se inscribe en la estrategia del Ejecutivo para reforzar la coordinación jurídica del gobierno y avanzar en la agenda de reformas estructurales previstas para los próximos años.