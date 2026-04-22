Sheinbaum nombra a Luisa María Alcalde como nueva Consejera Jurídica

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Claudia Sheinbaum anunció que Luisa María Alcalde asumirá la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, después de que Esthela Damián presentara su renuncia para buscar la gubernatura de Guerrero en 2027.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/04/2026 10:09 AM.
En México y editada el 22/04/2026 10:13 AM.