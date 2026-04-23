Gonzalo Celorio recibe el Premio Cervantes 2025 en la Universidad de Alcalá

El escritor mexicano Gonzalo Celorio recibió el Premio Cervantes 2025 de manos de los Reyes de España durante una ceremonia oficial en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes.
Celorio, nacido el 25 de marzo de 1948 y actual director de la Academia Mexicana de la Lengua, fue homenajeado como “escritor integral: creador, maestro y lector apasionado”. Llegó al recinto con más de una hora de antelación y fue recibido por una compañía militar mixta encabezada por la Brigada de Paracaidistas.
En su discurso, el galardonado defendió la libertad de la novela, afirmando que “la novela es, por naturaleza, impura. Puede albergarlo todo: épica, picaresca, poesía, ensayo”. Remarcó el papel del humor y la soberanía del individuo, citando al Quijote como símbolo de resistencia frente al poder. Asimismo, explicó que la ficción permite explorar la memoria y la identidad donde la historia se detiene, referenciando a autores como Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes.
Celorio también recordó a su familia, dedicando el premio a su padre con la emotiva frase “Hoy llegué, papá”. Hizo alusión a su trilogía “Una familia ejemplar”, que reconstruye la historia de sus antepasados, y subrayó que la literatura del yo, la memoria y la crónica son pilares de su obra reciente.
La trayectoria de Gonzalo Celorio incluye una dilatada carrera académica y editorial. Licenciado y doctor en literatura iberoamericana por la UNAM, ha impartido cátedras en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, El Colegio de México, la Universidad Iberoamericana y el Instituto Politécnico Nacional. Dirigió el Fondo de Cultura Económica (2000‑2002), impulsando más de 800 títulos y proyectos de cooperación con Guatemala y Cuba.
Entre sus reconocimientos destacan el Premio Nacional de Ciencias y Artes (2010), el Premio Xavier Villaurrutia (2022), el Premio Mazatlán de Literatura (2015) y el Prix des Deux Océans del Festival de Biarritz (1997). Sus novelas más relevantes son “Amor propio” (1992), “Y retiemble en sus centros la tierra” (1999), “Tres lindas cubanas” (2006), “El metal y la escoria” (2014) y “Los apóstatas” (2020). En ensayo ha publicado obras como “La época sordina” (1990) y “El viaje sedentario” (1994).
Con este galardón, Celorio se incorpora a la selecta lista de escritores hispanoamericanos que han sido honrados con el Premio Cervantes, consolidando su aporte a las letras hispanas y a la cultura mexicana.