Gonzalo Celorio recibe el Premio Cervantes 2025 en la Universidad de Alcalá

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El escritor mexicano Gonzalo Celorio fue galardonado con el Premio Cervantes 2025 por los Reyes de España en una ceremonia en la Universidad de Alcalá de Henares. El autor, director de la Academia Mexicana de la Lengua, destacó la libertad formal y temática de la novela en su discurso. Su reconocimiento se suma a una extensa trayectoria que incluye premios nacionales e internacionales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/04/2026 08:56 AM.
En México y editada el 23/04/2026 09:06 AM.