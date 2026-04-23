Canasta básica encarece: inflación de 0.11 % y alzas de hasta 24 % en verduras

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En la primera mitad de abril la inflación en México subió 0.11 % (anual 4.53 %), pero los precios de productos esenciales como jitomate, chile poblano y cebolla aumentaron entre 7 % y 24 %, encareciendo la canasta básica y manteniendo la presión sobre la política monetaria de Banxico.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/04/2026 10:05 AM.
En México y editada el 23/04/2026 10:25 AM.