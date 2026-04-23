Luisa María Alcalde asume la Consejería Jurídica del Gobierno federal

Claudia Sheinbaum anunció que Luisa María Alcalde Luján será la nueva Consejera Jurídica del Gobierno de la República, sustituyendo a Estela Damián. Con este nombramiento, la joven dirigente abandona la dirigencia nacional de Morena, cargo que ocupó desde el 1 de octubre de 2024.
Alcalde, quien fue elegida por unanimidad en el Congreso Nacional Extraordinario de Morena y quien había sido sucesora designada de Mario Delgado, aceptó la propuesta a través de sus redes sociales, expresando orgullo y agradecimiento por la encomienda de la presidenta.
Fundadora de Morena y ex militante del PRD, Luisa María Alcalde ha desempeñado diversos cargos de alto nivel: diputada federal (2012‑2015), titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (2018‑2020), y secretaria de Gobernación (junio‑diciembre 2023), convirtiéndose en la segunda mujer en ocupar dicho puesto.
Durante su gestión en la STPS impulsó el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” y la reforma laboral que fortaleció los contratos colectivos y la normativa del T‑MEC. Como dirigente de Morena, lideró la campaña “Somos Millones”, que superó la meta de afiliaciones al alcanzar 12 millones en un año.
Alcalde proviene de una familia cercana al expresidente Andrés Manuel López Obrador: su madre, Bertha Luján, fue responsable de la Contraloría del Gobierno del Distrito Federal, y su padre, Arturo Alcalde, es abogado y asesor sindical. Esta relación ha generado críticas y acusaciones de conflicto de interés, pues su padre ha asesorado a varios sindicatos mientras ella ocupaba cargos públicos.
Licenciada en Derecho por la UNAM y con una maestría en Derecho de la Universidad de California, Berkeley, ha sido profesora de Derecho Colectivo del Trabajo y colaboradora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Con su incorporación al gabinete de Sheinbaum, Alcalde continuará influyendo en la agenda política del país, ahora desde la esfera jurídica del Ejecutivo federal.