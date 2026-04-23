Luisa María Alcalde asume la Consejería Jurídica del Gobierno federal

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La presidenta Claudia Sheinbaum nombró a Luisa María Alcalde Luján como Consejera Jurídica del Ejecutivo, lo que implica su salida del cargo de dirigente nacional de Morena. Alcalde, fundadora del partido y ex titular de la Secretaría de Gobernación, cuenta con una amplia trayectoria en la política y el ámbito laboral mexicano.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/04/2026 08:30 AM.
En México y editada el 23/04/2026 08:43 AM.