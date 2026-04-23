Protección Civil continúa búsqueda del cuarto minero atrapado en Santa Fe, Sinaloa

Este jueves 23 de abril se cumplen 29 días desde que la presa de jales colapsó en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa, dejando a un minero, Leandro Isidoro Beltrán, atrapado bajo los escombros. El operativo de rescate, liderado por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y apoyado por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y la Comisión Federal de Electricidad, mantiene labores continuas 24/7 desde el puesto de comando instalado a las afueras del sitio.
Las autoridades aseguran que mantienen comunicación permanente con los familiares del minero y les brindan acompañamiento cercano mientras se intensifican los trabajos de extracción. El gobernador Rubén Rocha Moya informó que se hallaron fragmentos del “razer” del supervisor Isidro Beltrán, lo que ha orientado la búsqueda, aunque los accesos se encuentran obstruidos por acumulaciones de jales.
El accidente, ocurrido el 25 de marzo, dejó 25 trabajadores dentro de la mina; 21 lograron salir por sus propios medios y tres fueron rescatados en fechas posteriores. José Alejandro Cástulo Colín fue localizado el 29 de marzo, Francisco Zapata Nájera el 7 de abril y Abraham Aguilera Aguilera fue encontrado sin vida el 8 de abril. El operativo no se suspenderá y continuará bajo condiciones seguras con el objetivo de alcanzar el punto donde se presume está el cuarto minero.
El gobernador reiteró que, a pesar de las dificultades técnicas y de seguridad, el compromiso de las fuerzas involucradas es mantener la búsqueda hasta lograr el rescate o la recuperación de los restos del trabajador desaparecido.