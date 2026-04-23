Protección Civil continúa búsqueda del cuarto minero atrapado en Santa Fe, Sinaloa

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A 28 días del colapso de la mina Santa Fe, el operativo conjunto de Protección Civil, la Defensa Nacional, la Marina y la CFE sigue trabajando 24/7 para localizar al último minero atrapado, pese a los obstáculos que ha generado el derrumbe.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/04/2026 08:43 AM.
En México y editada el 23/04/2026 09:50 AM.