Separan a subdirector de Pemex tras escándalo de los XV años millonarios en Tabasco

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Marcos Torres Fuentes, subdirector de Pemex Exploración y Producción en Tabasco, fue desvinculado de la empresa el 20 de abril de 2026 después de que su participación como padrino en la fiesta de quince años de María Fernanda Guerrero, con artistas internacionales, generara una investigación interna por presuntos vínculos y contratos millonarios.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/04/2026 02:39 PM.
En México y editada el 23/04/2026 02:47 PM.