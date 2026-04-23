Separan a subdirector de Pemex tras escándalo de los XV años millonarios en Tabasco

El 23 de abril de 2026, la periodista Lourdes Mendoza, informó a través de su cuenta de X que Marcos Torres Fuentes, subdirector de Pemex Exploración y Producción (PEP) en Tabasco y padrino de los lujosos XV años de María Fernanda “Mafer” Guerrero, había sido separado de su cargo en la paraestatal.
Imágenes filtradas del sistema interno de Pemex demuestran que Torres Fuentes dejó de laborar el 20 de abril de 2026, bajo el fundamento del artículo 87 del reglamento interno de la empresa. Dicho artículo permite interpretar la desvinculación como una renuncia voluntaria o como un acuerdo negociado bajo presión, sin que Pemex haya emitido un comunicado oficial al respecto.
El escándalo se desató cuando fotografías del festejo mostraron al subdirector conviviendo con los artistas contratados —Belinda, J Balvin y Xavi—, lo que lo identificó públicamente como uno de los principales padrinos del evento. La relación entre Torres Fuentes y Juan Carlos Guerrero, padre de la quinceañera, se remonta a la propia paraestatal; ambos habrían mantenido vínculos laborales y presuntos negocios en Tabasco, incluidos contratos millonarios de Pemex que involucrarían a Guerrero, aunque aún no se han acreditado formalmente.
La salida de Torres Fuentes se suma a las consecuencias que ya enfrenta otra trabajadora de la empresa vinculada al mismo caso. Virginia Guillén Ávalos, madre de la quinceañera y empleada sindicalizada con 30 años de antigüedad en Pemex, fue denunciada ante la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno por el director de la paraestatal, Víctor Rodríguez Padilla, tras un reportaje de El Universal que reveló presuntas irregularidades en su declaración patrimonial.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el proceso y dejó en manos de las instancias reguladoras la decisión sobre el futuro laboral de los involucrados. El caso sigue bajo escrutinio y Pemex enfrenta una presión creciente para transparentar los resultados de su investigación interna. Se espera que en los próximos días se emitan pronunciamientos oficiales sobre el alcance de las responsabilidades en este escándalo que combina lujos, vínculos laborales y patrimonio de servidores públicos.