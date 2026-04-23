Sheinbaum celebra nombramiento de los nuevos consejeros del INE y descarta injerencias

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Claudia Sheinbaum elogió la designación de Arturo Manuel Chávez López, Frida Denisse Gómez Puga y Blanca Yassahara Cruz García como consejeros del INE, asegurando que el proceso fue abierto, transparente y sin intervención gubernamental.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/04/2026 10:04 AM.
En México y editada el 23/04/2026 10:14 AM.