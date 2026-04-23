Sheinbaum celebra nombramiento de los nuevos consejeros del INE y descarta injerencias

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, celebró el nombramiento de los tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE): Arturo Manuel Chávez López, Frida Denisse Gómez Puga y Blanca Yassahara Cruz García. En la conferencia de prensa matutina, la mandataria subrayó que la designación fue una decisión de la Cámara de Diputados, llevada a cabo mediante un proceso abierto y transparente.
Sheinbaum respondió a las críticas que surgieron en torno a la cercanía de Chávez López con el movimiento de la Cuarta Transformación, señalando que "hablan por él sus credenciales". Destacó la experiencia del nuevo consejero en el monitoreo de los medios de comunicación para los partidos políticos y su alto puntaje en el examen que deben aprobar los aspirantes a consejeros del INE.
La mandataria también reiteró que no existe ninguna incidencia gubernamental en las decisiones del organismo electoral. Expresó su respeto al titular del INE, Guadalupe Taddei, y a los consejeros electores, enfatizando la independencia institucional como pilar de la democracia mexicana.
Con la incorporación de los nuevos consejeros, el Consejo General del INE se completa para el periodo legislativo, lo que permitirá continuar con la organización de procesos electorales, la fiscalización de recursos y la garantía de la equidad en la contienda política.