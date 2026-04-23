Sheinbaum confirma la salida de Esteban Moctezuma como embajador de México en EE. UU.

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que el actual embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, dejará próximamente su cargo. En la misma intervención, la mandataria anunció que propondrá a Roberto Lazzeri, actual director general de Nacional Financiera (Nafin) y del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), como su reemplazo.
Sheinbaum explicó que la designación de Lazzeri aún debe pasar por el procedimiento diplomático correspondiente, lo que incluye la remisión de la propuesta al gobierno de Estados Unidos para su aceptación. "Trascendió que estamos proponiendo a Roberto Lazzeri como embajador en Estados Unidos. Tiene que seguir todo un procedimiento, por eso no lo habíamos hecho público. Apenas se tiene que enviar a Estados Unidos y ver si Estados Unidos aceptan este proceso", señaló la presidenta desde el Palacio Nacional.
El anuncio se produce en un contexto de reconfiguración de la política exterior mexicana, donde la relación bilateral con Washington sigue siendo una prioridad estratégica. La salida de Moctezuma, quien ha ocupado el cargo desde 2022, abre la puerta a una nueva etapa diplomática bajo la dirección de Lazzeri, quien cuenta con amplia experiencia en finanzas internacionales y comercio exterior.
Se espera que, de ser aceptada la designación, Lazzeri asuma sus funciones en la embajada mexicana en Washington en los próximos meses, continuando con los proyectos de cooperación económica y seguridad que caracterizan la agenda bilateral.