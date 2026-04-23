Sheinbaum confirma la salida de Esteban Moctezuma como embajador de México en EE. UU.

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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que Esteban Moctezuma dejará su puesto como embajador en Estados Unidos y presentó a Roberto Lazzeri, director de Nafin y Bancomext, como candidato para ocupar la diplomacia mexicana en Washington, pendiente de la aprobación del gobierno estadounidense.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/04/2026 09:08 AM.
En México y editada el 23/04/2026 09:16 AM.