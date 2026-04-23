Sheinbaum desmiente a gobernadora de Chihuahua: Sedena no participó con agentes de EU en operativo

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En la conferencia mañanera del 23 de abril de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum refutó la versión de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, sobre la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional en el operativo donde murieron dos agentes de la CIA y dos investigadores locales, y señaló violaciones a la Ley de Seguridad Nacional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/04/2026 09:12 AM.
En México y editada el 23/04/2026 09:31 AM.