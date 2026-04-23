Sheinbaum y la ONU sellan alianza en DDHH en medio de presión: ¿cambio real o promesa más?

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, sostuvo una reunión con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, y otros representantes del organismo internacional. El encuentro, que forma parte de la agenda de diálogo del gobierno federal con organismos internacionales, se centró en la evaluación de la situación de los derechos humanos en México y en la definición de vías para fortalecer la cooperación bilateral.
Durante la conversación, ambas partes coincidieron en la necesidad de mantener una agenda conjunta que permita avanzar en la protección, promoción y garantía de los derechos humanos. Sheinbaum subrayó que el respeto a estos derechos es un objetivo compartido entre su gobierno y la ONU, y anunció la firma de acuerdos preliminares que contemplan la creación de comités de seguimiento, la capacitación de funcionarios y la implementación de observatorios independientes.
El Alto Comisionado destacó la importancia de contar con instrumentos de monitoreo transparentes y de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, especialmente en áreas críticas como la violencia de género, los derechos de los pueblos indígenas y la libertad de expresión. Asimismo, se acordó la realización de visitas conjuntas a regiones con mayores índices de vulneración de derechos para evaluar in situ la situación y proponer medidas correctivas.
Sheinbaum reiteró su compromiso de “construir un México donde los derechos humanos sean la base de la política pública” y señaló que la colaboración con la ONU permitirá “aportar expertise internacional y recursos técnicos que potencien nuestras acciones”. Por su parte, Volker Türk manifestó su disposición a “trabajar de la mano con el gobierno mexicano para garantizar que los estándares internacionales se traduzcan en mejoras concretas para la población”.
El anuncio de esta cooperación se produce en medio de críticas de organizaciones de la sociedad civil que exigen mayor transparencia y resultados tangibles en la lucha contra la impunidad y la violencia. La administración de Sheinbaum ha señalado que los próximos meses estarán marcados por la implementación de los acuerdos y la publicación de un plan de acción conjunto.