Sheinbaum y la ONU sellan alianza en DDHH en medio de presión: ¿cambio real o promesa más?

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Claudia Sheinbaum se reunió con Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, para dialogar sobre la situación de los derechos humanos en el país y pactar mecanismos de colaboración conjunta.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/04/2026 12:31 PM.
En México y editada el 23/04/2026 12:33 PM.