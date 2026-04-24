Capturan al contralmirante Fernando Farías Laguna en Argentina con pasaporte guatemalteco falso

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El contralmirante de la Secretaría de Marina, Fernando Farías Laguna, fue detenido en Buenos Aires tras una operación conjunta de México, Argentina y EE. UU., portando un pasaporte apócrifo de Guatemala.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/04/2026 08:21 AM.
En México y editada el 24/04/2026 09:18 AM.