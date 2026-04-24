Capturan al contralmirante Fernando Farías Laguna en Argentina con pasaporte guatemalteco falso

En una acción coordinada entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, la Policía Federal Argentina (PFA) y autoridades estadounidenses, el contralmirante de la Secretaría de Marina (Semar), Fernando Farías Laguna, fue arrestado en el barrio de Palermo, entre las calles de Guatemala y Juan B. Justo.
El operativo se dio a conocer mediante la confirmación del titular de la SSPC, Omar García Harfuch, quien señaló que la captura responde a una alerta roja de Interpol que tenía al militar en la lista de los 192 países que lo buscaban por su presunta participación como líder de una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos.
Según los informes de inteligencia, Farías Laguna viajaba con un pasaporte falsificado de Guatemala. La documentación fraudulenta fue uno de los elementos que permitió su identificación y posterior detención, la cual fue grabada por la PFA y la Interpol Argentina.
La Ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Alejandra Monteoliva, describió al detenido como una pieza clave de una red criminal que transporta combustible desde Estados Unidos a México, haciéndolo pasar por aceites y aditivos. Añadió que el contralmirante también es buscado por la CIA y está acusado de crimen organizado, corrupción, robo de combustible e intento de homicidio contra funcionarios mexicanos.
El caso se remonta a agosto de 2024, cuando Farías Laguna salió de Argentina hacia Florida sin dejar registro de su regreso al país. Meses después, al no comparecer a una audiencia de imputación en México, se activó la alerta internacional que culminó en su captura.
Tras el anuncio del arresto, el despacho legal Epigmenio Mendieta informó que ni la defensa ni la familia del militar han recibido notificación oficial alguna, lo que genera incertidumbre sobre los próximos pasos judiciales.
Por su parte, la Semar utilizó sus redes sociales para dar a conocer la captura, enfatizando que “en Marina la ley es para todos”.