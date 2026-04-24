Congreso del Estado de México reconoce por primera vez a 50 periodistas y fotoperiodistas

El Congreso del Estado de México realizó, por primera vez, una entrega de reconocimientos a periodistas y fotoperiodistas especializados en el ámbito deportivo. Aproximadamente cincuenta profesionales fueron homenajeados por su labor de narrar, fotografiar y documentar la historia del deporte mexiquense.
Camacho también resaltó la importancia de preservar la lengua, cultura e identidad, citando a Manuel Luna, periodista de origen otomí, como ejemplo de la labor de los comunicadores en la difusión de la diversidad cultural.
Los galardonados recibieron reconocimientos por escrito que resaltan sus hazañas y el impacto de su cobertura en la inspiración de nuevas generaciones de atletas y comunicadores.