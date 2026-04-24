Congreso del Estado de México reconoce por primera vez a 50 periodistas y fotoperiodistas

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En una ceremonia histórica, el Congreso del Estado de México entregó distinciones a alrededor de 50 comunicadores del deporte, entre ellos el editor Jesús Quezada, quien celebra 20 años de trayectoria en Milenio Estado de México.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/04/2026 05:31 PM.
En México y editada el 24/04/2026 04:25 PM.