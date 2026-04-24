Marcelo Ebrard exhibe el "proteccionismo" de EE. UU. como el mayor muro para México

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En una reunión del Gabinete Económico encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, señaló que el principal obstáculo para una renegociación del T‑MEC radica en la divergencia entre el modelo arancelario estadounidense y el principio de libre comercio que sustenta el tratado, mientras México amplía su equipo negociador para abordar sectores estratégicos como farmacéuticos, semiconductores y agricultura.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/04/2026 08:35 AM.
En México y editada el 24/04/2026 10:49 AM.