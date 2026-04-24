Marcelo Ebrard exhibe el "proteccionismo" de EE. UU. como el mayor muro para México

En el Palacio Nacional, el 23 de abril de 2026, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, encabezó una reunión del Gabinete Económico en la que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, expuso la principal dificultad que enfrenta México para renegociar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T‑MEC) con su socio norteamericano.
Ebrard indicó que el mayor escollo es la falta de coincidencia entre el enfoque estadounidense, centrado en aranceles y reglas de origen, y el principio de libre comercio que rige el tratado. Según el secretario, EE. UU. privilegia un sistema que prioriza la protección arancelaria, lo que contrasta con la lógica original del T‑MEC, basada en la eliminación de barreras y la libre circulación de bienes y servicios.
La revisión formal del acuerdo iniciará el 26 de mayo, con un equipo mexicano ampliado y especializado. Ebrard explicó que la incorporación de nuevos perfiles al grupo negociador responde a la complejidad de los temas que se abordarán, que van desde la industria farmacéutica hasta los semiconductores y el sector agrícola.
En el caso de los semiconductores, México actualmente cubre apenas entre el 3 % y el 4 % del mercado estadounidense, mientras que la dependencia conjunta de América del Norte respecto a Asia supera el 85 % en este rubro. Este desequilibrio subraya la urgencia de diversificar la cadena de suministro y reducir la dependencia de importaciones asiáticas.
El secretario de Economía reiteró que la estrategia del gobierno mexicano es fortalecer la capacidad productiva nacional y buscar un equilibrio que permita mantener los beneficios del libre comercio sin ceder a presiones arancelarias que podrían afectar la competitividad del país.
La información está en desarrollo y se actualizará conforme avance el proceso de renegociación.