Maru Campos publica foto con Harfuch y reafirma defensa de la soberanía de México

La gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, difundió una fotografía tomada junto al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, acompañada de un mensaje que subraya la estrecha colaboración entre el gobierno estatal y la Federación para proteger a las familias chihuahuenses.
En su publicación, Campos afirmó: "Seguiremos fortaleciendo la colaboración con el Gobierno Federal, con diálogo, confianza y responsabilidad institucional, siempre en defensa de la soberanía e integridad de nuestro país". La imagen y el comunicado llegan después de la reunión que ambos funcionarios sostuvieron el 23 de abril en la sede de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, donde dialogaron sobre la presencia de agentes extranjeros en territorio mexicano.
El contexto de la publicación está marcado por la polémica generada tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses, presuntamente agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), durante un operativo para localizar y desmantelar narcolaboratorios en el municipio de Morelos, Chihuahua. La falta de notificación previa a autoridades federales sobre la presencia de dichos agentes ha suscitado cuestionamientos sobre la legalidad del operativo y posibles violaciones a la soberanía nacional.
El Senado de la República citó a la gobernadora y al fiscal estatal, César Gustavo Jáuregui Moreno, para una comparecencia el 28 de abril, con el objetivo de esclarecer los hechos. En su mensaje, Campos reiteró que la defensa de la soberanía y la integridad nacional guiará la relación entre los distintos órdenes de gobierno, aun en temas de seguridad.
Previo a la publicación de la fotografía, la administración estatal emitió un comunicado en el que la mandataria coincidió con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en la necesidad de que los gobiernos, sin importar su filiación partidista, trabajen conjuntamente por la seguridad de la población y la integridad soberana del país, bajo el marco legal y en un ambiente de confianza institucional.
El comunicado también destacó que la cooperación entre autoridades estatales y federales ha contribuido a disminuir la violencia generada por el crimen organizado y que mejorar los canales de comunicación es esencial para obtener mejores resultados.
El 19 de abril, un accidente automovilístico en la carretera Parral‑Guadalupe y Calvo, en el municipio de Morelos, dejó como saldo la muerte de dos ciudadanos estadounidenses y dos agentes de la Fiscalía General del Estado. Según versiones preliminares, el convoy viajaba para realizar tareas contra la delincuencia organizada, específicamente la localización y desmantelamiento de narcolaboratorios. Posteriormente, medios señalaron que en el convoy también viajaban dos agentes extranjeros que no resultaron heridos al estar en otra unidad, lo que avivó la inquietud del Gobierno Federal por la falta de notificación estatal.
El caso sigue bajo la vigilancia de autoridades federales y estatales, a la espera de la comparecencia ante el poder legislativo y de mayores esclarecimientos sobre la presencia de personal extranjero en territorio mexicano.