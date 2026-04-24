Maru Campos publica foto con Harfuch y reafirma defensa de la soberanía de México

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La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, compartió una imagen con el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, y reiteró la coordinación con el gobierno federal para garantizar la seguridad y la defensa de la soberanía nacional, en medio de la controversia por la muerte de presuntos agentes de la CIA en el estado.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/04/2026 02:50 PM.
En México y editada el 24/04/2026 04:12 PM.