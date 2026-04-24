Sheinbaum impulsa la MLB en México con la Mexico City Series 2026

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La presidenta Claudia Sheinbaum resaltó la relevancia de la Mexico City Series 2026, que regresa tras un año sin partidos de la Major League Baseball en territorio mexicano, como motor para fomentar el béisbol entre la juventud y estrechar lazos institucionales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/04/2026 05:17 PM.
En México y editada el 24/04/2026 04:21 PM.