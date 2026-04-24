Sheinbaum impulsa la MLB en México con la Mexico City Series 2026

La Ciudad de México vuelve a ser sede de la Major League Baseball con la Mexico City Series 2026, una doblete entre los Arizona Diamondbacks y los San Diego Padres que se disputará el 25 y 26 de abril en el Estadio Alfredo Harp Helú. El regreso de la MLB se produce después de que en 2025 la liga no realizara juegos en México, enfocando parte de su calendario internacional en Japón.
En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo utilizó sus redes sociales para anunciar que invitó a directivos y jugadores de ambas franquicias al Palacio Nacional, con el objetivo de fortalecer la relación bilateral y promover el deporte entre las nuevas generaciones. "Seguiremos trabajando para fortalecer esta relación y, al mismo tiempo, impulsar entre las y los jóvenes la pasión por el rey de los deportes", declaró la mandataria.
Sheinbaum subrayó que eventos como la Mexico City Series son clave para despertar el interés de la población joven en el béisbol, un deporte que, según ella, "exige disciplina, mente y mucho corazón". La iniciativa forma parte de la estrategia de expansión internacional de la MLB, que busca consolidar a la capital mexicana como una sede recurrente para partidos oficiales fuera de Estados Unidos.
El Estadio Alfredo Harp Helú, que ya había albergado la serie en 2023 y 2024, será testigo de dos encuentros que, además de ofrecer espectáculo deportivo, pretenden consolidar a México como un mercado estratégico para el futuro del béisbol a nivel global.