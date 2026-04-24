Sheinbaum exige permisos federales para colaboraciones extranjeras y advierte

La mandataria, Claudia Sheinbaum, advirtió que cualquier acción de fuerzas extranjeras en territorio nacional debe contar con el permiso expreso de la Secretaría de Relaciones Exteriores y estar coordinada con el gabinete de seguridad federal, tras el operativo en Chihuahua que dejó muertos a agentes de la CIA.
Sheinbaum enfatizó que la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional establecen que los gobiernos estatales y municipales deben solicitar los permisos correspondientes antes de permitir la presencia de agentes extranjeros. “El tema central es la presencia de agentes extranjeros en un operativo en un estado de la República sin haber solicitado los permisos que establecen la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. En eso todos deberíamos ser muy firmes. Hay algo que no se negocia: eso es la soberanía y los principios”, afirmó la presidenta.
La presidenta subrayó que la defensa de la soberanía es responsabilidad compartida entre el Ejecutivo federal y los gobernadores, sin distinción partidista. “Nos coordinamos con todas las entidades de todos los municipios de todos los estados, independientemente del partido político del que provengan”, recalcó.
El incidente, que dejó muertos a varios agentes de la CIA, reveló que autoridades estatales actuaron sin la autorización federal requerida. Sheinbaum indicó que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, entregará la información pertinente al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
Sheinbaum reconoció la existencia de colaboraciones con gobiernos extranjeros, particularmente con Estados Unidos, pero insistió en que deben respetar los “cuatro ejes de colaboración” establecidos por su administración y siempre bajo el amparo de la ley mexicana.
La mandataria recordó que la soberanía está consagrada en el artículo 39 de la Constitución y en los Sentimientos de la Nación, y que cualquier petición de intervención extranjera contraviene la normativa constitucional. “Aunque no estén de acuerdo, tienen que cumplirlo. Eso se llama estado de derecho”, señaló.
Sheinbaum aprovechó la oportunidad para mencionar que, bajo su gestión, se han desmantelado 2 500 narcolaboratorios, demostrando la efectividad de la inteligencia y la coordinación entre autoridades federales, estatales e internacionales, siempre dentro del marco legal mexicano.