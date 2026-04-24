Sheinbaum exige permisos federales para colaboraciones extranjeras y advierte

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La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que ningún operativo extranjero puede actuar en México sin la autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la coordinación del gabinete de seguridad federal, tras la muerte de agentes de la CIA en Chihuahua. Instó a gobernadores y alcaldes de todos los partidos a respetar la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, subrayando que la soberanía nacional es innegociable.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/04/2026 10:58 AM.
En México y editada el 24/04/2026 11:39 AM.