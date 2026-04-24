Sheinbaum se reúne con directivos de Petrobras para explorar colaboración con Pemex

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció una reunión con la presidenta de Petrobras, Magda Chambriard, para discutir alianzas en exploración, producción y transformación de petróleo, así como en biodiésel.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/04/2026 02:50 PM.
En México y editada el 24/04/2026 05:03 PM.