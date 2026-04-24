Sheinbaum se reúne con directivos de Petrobras para explorar colaboración con Pemex

La mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, informó el 24 de abril de 2026, a través de sus redes sociales, que sostuvo una reunión con representantes de la estatal brasileña Petrobras, encabezados por su presidenta Magda Chambriard. El encuentro tuvo como objetivo principal evaluar la posibilidad de establecer una colaboración estratégica entre Petrobras y Petróleos Mexicanos (Pemex).
Durante la conversación, se abordaron tres áreas clave: la exploración de nuevos yacimientos, la producción de crudo y la transformación del petróleo en productos de mayor valor agregado. Además, se incluyó la discusión sobre la producción de biodiésel, una iniciativa que busca diversificar la matriz energética y reducir la dependencia de combustibles fósiles.
Sheinbaum subrayó que la cooperación con Petrobras podría aportar tecnología avanzada, experiencia operativa y capital financiero, fortaleciendo la capacidad de Pemex para enfrentar los retos de la industria energética a nivel global. Asimismo, la presidenta mexicana destacó la importancia de impulsar proyectos que favorezcan la sustentabilidad y la transición energética del país.
La reunión forma parte de una serie de gestiones del gobierno federal para atraer inversiones y alianzas internacionales que impulsen la competitividad del sector energético mexicano. Se espera que, en los próximos días, ambas partes definan los lineamientos de un posible convenio y presenten un plan de acción concreto.
Esta iniciativa se suma a los esfuerzos de la administración de Sheinbaum por diversificar la oferta energética, promover la producción de biocombustibles y reforzar la seguridad energética nacional.