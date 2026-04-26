Mantienen Fase I de contingencia ambiental y Hoy No Circula para el domingo 26 de abril

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) anunció, mediante boletín oficial emitido el sábado 25 de abril, la continuidad de la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono para el domingo 26 de abril de 2026 en la Zona Metropolitana del Valle de México.
El pronóstico indica que la calidad del aire se mantiene en niveles de Mala a Muy Mala, debido a condiciones meteorológicas adversas que impiden la dispersión del ozono: vientos débiles y dirección variable, principalmente hacia el noroeste del valle, zona donde se registraron los picos de contaminación.
Con el objetivo de reducir la exposición de la población al ozono y limitar las emisiones de precursores contaminantes, la CAMe estableció restricciones de circulación vehicular entre las 5:00 y las 22:00 horas del domingo. No podrán transitar: