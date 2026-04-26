Mantienen Fase I de contingencia ambiental y Hoy No Circula para el domingo 26 de abril

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La Comisión Ambiental de la Megalópolis confirmó la Fase I de contingencia por ozono en la zona metropolitana del Valle de México para el 26 de abril, imponiendo restricciones vehiculares y exenciones específicas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/04/2026 08:16 AM.
En México y editada el 26/04/2026 08:43 AM.