Giovani Dos Santos y el contrato millonario de Pemex: ¿conflicto de intereses?

Una investigación del portal Latinus ha puesto bajo la lupa un contrato de 13.7 millones de dólares (aproximadamente 238 millones 107 mil 370 pesos) que Pemex adjudicó en septiembre de 2024 a la empresa Procura de México, de la cual el exfutbolista Giovani Dos Santos es socio desde septiembre de 2023.
El acuerdo, que se concretó durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, contempla el suministro de productos químicos bajo la marca “Tati”, registrada por Dos Santos en agosto de 2023. Entre los insumos se incluyen separadores de crudo y agua, resinas, retardantes de fuego y desinfectantes, con entregas programadas entre septiembre de 2024 y julio de 2025.
El objeto social de Procura de México, fundado en 2005 en Tabasco, no contempla la comercialización de hidrocarburos ni derivados químicos; sus actividades declaradas son la venta de leche, artículos de limpieza y la construcción de hoteles. No existen antecedentes de contratos entre Pemex y la empresa antes de la incorporación de Dos Santos.
El exseleccionado nacional difundió en redes sociales un video de apoyo a la campaña presidencial de Sheinbaum dos meses después de unirse a la firma, lo que el reportaje de Latinus señala como parte del contexto político que rodeó la adjudicación.
Además, la investigación menciona la presencia de Antonio Fatford Tool, socio de Dos Santos en la marca “Tati”, quien ocupó un cargo en el Consejo de Seguridad Pública de Michoacán durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y la vinculación de Dos Santos con oficinas de David Alipimenna, exdirector de Cenagas, conocido por sus lazos con círculos políticos del sexenio anterior.
Procura de México también afirma en su sitio web mantener relaciones comerciales con la Comisión Federal de Electricidad y el gobierno de Tabasco, aunque ni Pemex ni autoridades federales han emitido una respuesta oficial a los señalamientos.
El caso plantea interrogantes sobre los criterios de asignación de contratos en el sector energético y la posible colusión entre figuras públicas, empresas privadas y el gobierno.