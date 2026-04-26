Giovani Dos Santos y el contrato millonario de Pemex: ¿conflicto de intereses?

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Una investigación de Latinus revela que el exfutbolista Giovani Dos Santos, a través de la empresa Procura de México, obtuvo un contrato de 13.7 millones de dólares con Pemex para suministrar productos químicos, pese a que la compañía no tiene como objeto social la comercialización de hidrocarburos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/04/2026 10:24 PM.
En México y editada el 26/04/2026 10:37 PM.