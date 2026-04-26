Inaugura Sheinbaum el tren suburbano Felipe Ángeles

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, inauguró este domingo el tren suburbano Felipe Ángeles, que conecta la estación Buenavista con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). La ceremonia contó con la presencia de autoridades federales, estatales y municipales, así como de representantes militares y de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado.
El proyecto comprende 41 km de vía, de los cuales 23 km son tramos nuevos
Inicialmente operarán cuatro trenes con capacidad para 719 pasajeros cada uno, con la posibilidad de ampliar la flota a diez unidades para atender picos de demanda. La frecuencia será de 30 minutos entre trenes, con la meta de reducirla a 12 minutos una vez consolidada la operación. El recorrido completo se realizará en 43 minutos a una velocidad promedio de 65 km/h.
El servicio arrancará con una tarifa promocional de 45 pesos en el trayecto completo Buenavista‑AIFA y de 11.50 pesos entre estaciones intermedias. Los horarios se homologan con el Metro: de lunes a viernes de 5:00 a 24:00, sábados de 6:00 a 24:00 y domingos de 7:00 a 24:00.
En materia de conectividad, el tren se enlaza con el Tren Suburbano Buenavista‑Cuautitlán, la línea B del Metro, tres líneas de Metrobús, el sistema Ecobici y, en el Estado de México, con el Mexibús y servicios locales. El acceso se realizará mediante la tarjeta de movilidad integrada y, próximamente, con la tarjeta del suburbano.
Durante la fase más intensiva de construcción, el proyecto generó cerca de 20 mil empleos directos e indirectos. La obra también incluyó la reubicación de acueductos y líneas eléctricas, y todas las estaciones cuentan con accesibilidad universal (elevadores, guías podotáctiles y videovigilancia). El control de tráfico se basa en el sistema europeo ERTMS, que centraliza la operación y garantiza la seguridad.
Las autoridades estatales, Delfina Gómez (gobernadora del Estado de México) y Clara Brugada (jefa de Gobierno de la Ciudad de México), resaltaron que el tren es parte de la visión de la cuarta transformación, que prioriza la movilidad pública operada por el Estado. Sheinbaum enfatizó que “el tren suburbano es del pueblo de México” y agradeció la participación de ingenieros militares y trabajadores de la construcción.
El nombre del tren rinde homenaje al general revolucionario Felipe Ángeles; la estación del aeropuerto llevará el nombre de Clara Kraus, esposa del general. El proyecto busca beneficiar a municipios como Tultitlán, Tultepec, Nextlalpan y Zumpango, reducir la carga vehicular, impulsar el desarrollo regional y consolidar la red aeroportuaria metropolitana al integrar el AIFA con los aeropuertos de la Ciudad de México y Toluca.