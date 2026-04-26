Inaugura Sheinbaum el tren suburbano Felipe Ángeles

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La presidenta Claudia Sheinbaum puso en marcha el tren suburbano Felipe Ángeles, que une la estación Buenavista con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Con 41 km de vía, seis estaciones nuevas y una tarifa promocional de 45 pesos, el proyecto busca atender a más de 80 mil usuarios diarios y reducir la congestión vehicular en el Valle de México.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/04/2026 10:27 PM.
En México y editada el 26/04/2026 10:43 PM.