Adiós a las comisiones en gasolineras: pagar con tarjeta será más barato

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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció un acuerdo tripartita entre gasolineras, la Asociación de Bancos de México y emisores de vales de despensa que eliminará o reducirá las comisiones bancarias, permitiendo que los precios de gasolina y diésel bajen aún más sin tocar impuestos ni precios internacionales. El beneficio será automático y se aplicará del 1 de mayo al 31 de octubre de 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/04/2026 08:43 AM.
En México y editada el 27/04/2026 09:16 AM.