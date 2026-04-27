Consejo Extraordinario de Morena aprueba convocatoria para elegir sucesor de Luisa María Alcalde

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El Comité Ejecutivo Nacional de Morena aprobó por unanimidad la convocatoria al VIII Congreso Nacional Extraordinario, programado para el 3 de mayo en el World Trade Center de la CDMX, donde se elegirá al nuevo presidente y secretario de finanzas del partido tras la salida de Luisa María Alcalde hacia la asesoría jurídica del gobierno federal.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/04/2026 08:34 AM.
En México y editada el 27/04/2026 08:38 AM.