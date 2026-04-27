Consejo Extraordinario de Morena aprueba convocatoria para elegir sucesor de Luisa María Alcalde

El Comité Ejecutivo Nacional de Morena aprobó por unanimidad la convocatoria al VIII Congreso Nacional Extraordinario, que se llevará a cabo el domingo 3 de mayo a las 11:00 horas en el World Trade Center de la Ciudad de México. La decisión, anunciada por la expresidenta nacional Luisa María Alcalde, subraya la unidad del órgano directivo del partido.
El orden del día contempla la acreditación de congresistas, la declaración de quórum, la instalación formal, la propuesta y aprobación de consejeros nacionales, la discusión de reformas estatutarias y el mensaje de la dirigencia saliente. El punto central será la sustitución y toma de protesta de los nuevos titulares de la Presidencia y la Secretaría de Finanzas, cuyos mandatos vigurarán del 3 de mayo de 2026 al 10 de octubre de 2027.
La Comisión Nacional de Elecciones será la encargada de organizar y validar los procesos internos durante la sesión, y a cada congresista se le entregará una guía informativa para garantizar el correcto desarrollo de los trabajos.
Actualmente, Carolina Rangel Gracida ejerce como presidenta interina de Morena, mientras se espera la votación y toma de protesta definitiva. Luisa María Alcalde dejó la presidencia nacional para incorporarse como consejera jurídica del equipo de la presidenta Claudia Sheinbaum, asumiendo la responsabilidad de asesorar legalmente al gobierno federal y de revisar leyes, decretos y reformas antes de su publicación.
Durante la gestión de Alcalde, el padrón de militantes del partido creció de menos de tres millones a más de doce millones, consolidando la estructura territorial y creando espacios de formación política. La salida de la exdirigente se produce en un contexto de reconfiguración interna y de recientes cambios de liderazgo, como la renuncia de Esthela Damián como consejera jurídica para contender por un cargo político en Guerrero.