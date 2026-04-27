Ministra Loretta Ortiz solicita licencia temporal por motivos de salud

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que la ministra Loretta Ortiz Ahlf se ausentará de sus funciones hasta el 10 de mayo, por razones de salud, conforme al artículo 98 constitucional y la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/04/2026 10:01 AM.
En México y editada el 27/04/2026 10:20 AM.