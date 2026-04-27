Ministra Loretta Ortiz solicita licencia temporal por motivos de salud

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comunicó este 27 de abril de 2026 que la ministra Loretta Ortiz Ahlf ha solicitado una licencia temporal de su cargo por motivos de salud. La autorización se sustenta en el artículo 98 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en varios preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en disposiciones internas de la propia Corte.
Durante el periodo de licencia, la ministra no participará en las sesiones del Pleno ni ejercerá sus funciones jurisdiccionales. La SCJN indicó que la ministra se reincorporará a sus actividades el día 10 de mayo de 2026, manteniendo su compromiso con las responsabilidades del cargo y la impartición de justicia.
Se mantendrá informada a la ciudadanía sobre cualquier novedad respecto a la salud y disponibilidad de la ministra Ortiz, a través de los canales oficiales de la Suprema Corte.