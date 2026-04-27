SAT amplía horario presencial para la Declaración Anual 2025 hasta el 30 de abril

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que, a partir del 22 de abril y hasta el 30 del mismo mes, ampliará su horario de atención presencial en las 169 oficinas distribuidas en todo el territorio nacional. El nuevo horario será de 9:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes, con el objetivo de facilitar la presentación de la Declaración Anual 2025 de personas físicas.
El SAT recuerda que el 30 de abril es la fecha límite para cumplir con esta obligación fiscal; la omisión puede derivar en multas de hasta $41,590 pesos por declaración, además de recargos, intereses y posibles restricciones administrativas. Los contribuyentes pueden agendar citas presenciales a través del portal del organismo o presentar su declaración en línea en cualquier momento durante el mes.
Están obligados a declarar quienes hayan percibido ingresos anuales superiores a $400,000 pesos, trabajadores que dejaron su empleo antes del 31 de diciembre de 2025, personas con varios empleadores, ingresos del extranjero, indemnizaciones, jubilaciones o pensiones que superen los límites legales, prestadores de servicios profesionales, empresarios, arrendadores de inmuebles y quienes recibieron intereses o dividendos. Los contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) pueden quedar exentos, salvo que opten por presentar la declaración bajo las reglas 3.13.20 y 3.13.21.
Hasta la fecha, el SAT ha devuelto más de $2,179 millones de pesos a 608,119 contribuyentes que presentaron su declaración a tiempo, con un plazo promedio de tres días para los depósitos, muy inferior al máximo de 40 días establecido por la ley. En total, se han registrado 2,628,571 declaraciones de personas físicas.
Quienes regularicen su situación antes de recibir un requerimiento formal pueden acceder a reducciones significativas de la multa o incluso evitarla, siempre que la declaración se presente antes de cualquier notificación de la autoridad.