SAT amplía horario presencial para la Declaración Anual 2025 hasta el 30 de abril

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El Servicio de Administración Tributaria extenderá su atención presencial de 9:00 a 18:00 en 169 oficinas del país del 22 al 30 de abril, con el fin de facilitar la presentación de la Declaración Anual 2025 y evitar multas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/04/2026 08:33 AM.
En México y editada el 27/04/2026 09:23 AM.