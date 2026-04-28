Arzobispa Sarah Mullally y el Papa León XIV se reúnen para impulsar la unidad cristiana

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En una histórica audiencia privada en el Palacio Apostólico, la primera mujer en liderar la Iglesia anglicana, Sarah Mullally, y el Papa León XIV hicieron un llamado conjunto a la unidad y a la paz en un mundo marcado por la violencia y la división.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/04/2026 08:34 AM.
En México y editada el 28/04/2026 08:39 AM.