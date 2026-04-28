Autoridades de Querétaro exigen vigilancia digital ante el reto viral “tiroteo mañana”

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Tras la difusión del reto “tiroteo mañana” en redes sociales, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, pide a la ciudadanía y a los adolescentes que revisen su consumo digital. La medida se suma a protocolos de seguridad activados en varios estados y a la campaña nacional de salud mental “El ABC de las emociones”.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/04/2026 08:20 AM.
En México y editada el 28/04/2026 08:21 AM.