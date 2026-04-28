Autoridades de Querétaro exigen vigilancia digital ante el reto viral “tiroteo mañana”

En los últimos días se ha viralizado en plataformas como TikTok, Instagram y X un reto denominado “tiroteo mañana”, que simula una amenaza de ataque armado en centros educativos. La publicación, que incluye un mensaje de alerta y un video que imita la dinámica de una posible masacre, ha encendido las alarmas de autoridades de varios estados, entre ellos Ciudad de México, Tamaulipas, Michoacán, Nuevo León y, particularmente, Querétaro.
El gobernador Mauricio Kuri González utilizó su cuenta oficial en X para solicitar la colaboración de la población: Ayuden a cuidar lo que están posteando nuestros hijos; como ustedes saben, hay varios retos a nivel nacional que pueden ser amenazantes o pueden poner nerviosas a muchas familias. Kuri también se dirigió directamente a los jóvenes, instándolos a cuidar mucho lo que están posteando, porque es una gran responsabilidad y es muy delicado lo que se está posteando. El mandatario resaltó que la sociedad queretana se ha distinguido por sus valores y que la prevención digital es parte de esa tradición.
Ayuden a cuidar lo que están posteando nuestros hijos; como ustedes saben, hay varios retos a nivel nacional que pueden ser amenazantes o pueden poner nerviosas a muchas familias
cuidar mucho lo que están posteando, porque es una gran responsabilidad y es muy delicado lo que se está posteando
En paralelo, circuló un video de concientización que parte del mismo esquema del reto, pero que rápidamente muestra titulares de medios y mensajes como “Qué estudiar sea seguro”, “La conciencia empieza en casa”, “Cuidarnos es tarea de todos” y “Tu palabra tiene poder, úsala para construir”. El audiovisual invita a cortar la cadena de difusión del terror y concluye con la frase: La escuela no es el origen de la violencia, es el lugar donde se hace visible. La Fiscalía Estatal abrió una investigación para determinar el origen del material.
La escuela no es el origen de la violencia, es el lugar donde se hace visible
El fenómeno no es exclusivo de México; en Argentina y Chile se han activado alertas similares, evidenciando una tendencia regional de retos peligrosos en internet. En México, el contexto se intensifica tras el tiroteo ocurrido el 27 de abril en la zona arqueológica de Teotihuacán, donde un joven de 27 años, presuntamente con trastornos psicopáticos, perpetró una masacre que dejó dos muertos y recordó hechos de los años 90 en EE. UU.
Expertos en salud mental vinculan este tipo de conductas violentas a problemas emocionales y estructurales, como la falta de apoyo psicológico y la exposición a contenidos agresivos. En respuesta, el gobierno federal lanzó la campaña nacional “El ABC de las emociones”, orientada a proporcionar herramientas y profesionales capacitados a estudiantes y jóvenes para que aprendan a reconocer, expresar y gestionar sus emociones.
Las autoridades de Querétaro reiteran la necesidad de que padres, docentes y la comunidad digital colaboren vigilando el contenido que consumen y comparten los adolescentes, reforzando la prevención tanto en el entorno escolar como en el virtual.