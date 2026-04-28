Banxico proyecta inflación de 3 % para 2027 y advierte sobre precios de alimentos y consumo

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La gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, anunció que la inflación alcanzará la meta del 3 % en el segundo trimestre de 2027, pese a que los precios de alimentos y bienes de consumo seguirán subiendo a un ritmo más lento. El banco central prevé concluir su ciclo de recortes de tasas en 2026, con la última reducción posible a 6.50 % en mayo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/04/2026 04:32 PM.
En México y editada el 29/04/2026 08:19 AM.