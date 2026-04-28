EE.UU. revocó la visa del gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya en 2025

El periodista Steve Fisher, corresponsal del Los Angeles Times, reveló que, en 2025, Estados Unidos revocó la visa del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, información que hasta ahora no había sido divulgada públicamente.
El dato surgió durante la visita del embajador estadounidense Ronald Johnson a Los Mochis, donde se inauguró el complejo Pacífico Mexinol, una inversión de 3,300 millones de dólares. En esa ceremonia, Johnson advirtió que pronto podrían implementarse “medidas significativas” contra la corrupción, recordando que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T‑MEC) exige tipificar el soborno y la corrupción como delitos.
Según fuentes consultadas por Fisher, la campaña anticorrupción iniciada bajo la administración Trump podría ir más allá de la cancelación de visas, contemplando cargos formales en tribunales federales estadounidenses contra funcionarios mexicanos, incluidos miembros de Morena.
Fisher contextualizó su hallazgo en una entrevista con Aristegui Noticias, señalando que la advertencia del embajador se realizó precisamente en Sinaloa, donde reside el gobernador afectado. El tono del diplomático, inusualmente directo, contrastó con la práctica habitual de limitarse a mensajes de cooperación bilateral.
El evento también se vio interrumpido por manifestantes que ocuparon el lugar de la ceremonia media hora antes de la llegada de Rocha Moya, obligando a trasladar la sede. El gobernador decidió permanecer con los inconformes, lo que impidió que el embajador pronunciara su mensaje junto a él, un gesto que habría cobrado mayor relevancia a la luz de la revocación de la visa.
Sobre los motivos de la medida, Fisher admitió que sus fuentes no precisaron los fundamentos exactos, aunque señalaron que Sinaloa ha sido históricamente señalado por casos de corrupción y presuntos vínculos entre funcionarios y el crimen organizado. Asimismo, indicó que existe una “gran posibilidad” de que se presenten cargos (indictments) contra funcionarios mexicanos, sin descartar a integrantes del partido gobernante.
El periodista subrayó que la señal del embajador se dio al inicio de su gestión en México, lo que, según él, refuerza la seriedad de la ofensiva anunciada. Rocha Moya se suma a una lista que, según el Los Angeles Times, incluye a legisladores de Morena y a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, quienes tampoco disponen actualmente de visa para ingresar a territorio estadounidense.