EE.UU. revocó la visa del gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya en 2025

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El corresponsal Steve Fisher informó que la administración estadounidense anuló la visa del mandatario sinaloense en 2025, en el marco de una visita del embajador Ronald Johnson que advirtió sobre próximas medidas anticorrupción bajo el T‑MEC.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/04/2026 08:35 AM.
En México y editada el 28/04/2026 08:32 AM.