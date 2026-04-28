Gobierno de Nayarit insta a la población a permanecer en casa ante ola de violencia

El Gobierno del Estado de Nayarit emitió un comunicado oficial en el que reitera la coordinación permanente con autoridades federales y municipales para preservar la seguridad, después de los hechos violentos registrados tras la captura de Audías Flores Silva, alias “El Jardinero”, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Las autoridades hacen un llamado a la población a informarse exclusivamente a través de medios institucionales, evitar la difusión de rumores y limitar los traslados no esenciales. Asimismo, se solicita permanecer en casa de manera preventiva mientras se estabiliza la situación.
Según el comunicado, los operativos de vigilancia y respuesta continúan en toda la entidad, con una estrategia conjunta entre los tres órdenes de gobierno. La captura de Flores Silva fue realizada por fuerzas especiales de la Marina sin que se registraran disparos, lo que la convierte en una acción de alto impacto dentro de la estrategia federal de seguridad.
Tras la detención, se reportó una ola de violencia en varios municipios del norte de Nayarit, como Tecuala, Acaponeta, Ahuacatlán y Xalisco. Los incidentes incluyeron bloqueos carreteros, quema de vehículos, ataques a establecimientos comerciales y suspensión del transporte en carreteras clave que conectan con Sinaloa y Jalisco.
Los ayuntamientos, en particular el de Tecuala, exhortaron a la población a permanecer en sus hogares y, en algunos casos, se suspendieron eventos públicos, como festividades patronales, para evitar riesgos. Además, se habilitaron refugios temporales para personas varadas en carreteras bloqueadas.
Inteligencia local indica que “El Jardinero” operaba en una zona estratégica que conecta Nayarit con Jalisco y Zacatecas, clave para la producción y trasiego de drogas sintéticas, incluida la metanfetamina, y contaba con órdenes de aprehensión tanto en México como en Estados Unidos.
Las autoridades subrayan que la situación refleja la complejidad del escenario de seguridad en la región, donde los operativos contra el crimen organizado suelen generar reacciones violentas. Mientras continúan las acciones de las fuerzas de seguridad, se insiste en la colaboración ciudadana y el seguimiento de información oficial para evitar pánico o desinformación.