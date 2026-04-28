Gobierno de Nayarit insta a la población a permanecer en casa ante ola de violencia

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Tras la detención de Audías Flores Silva, alias “El Jardinero”, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, el gobierno estatal de Nayarit pidió a la ciudadanía mantenerse en sus hogares y seguir únicamente los comunicados oficiales, mientras se intensifican los operativos de seguridad en la entidad.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/04/2026 08:35 AM.
En México y editada el 28/04/2026 09:04 AM.