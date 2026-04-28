INE inicia revisión salarial para cumplir con el Plan B de austeridad constitucional

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La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral aprobó iniciar una revisión de toda su estructura salarial, con un plazo de 30 días para presentar propuestas de ajuste que entrarán en vigor el próximo año, en cumplimiento de la reforma constitucional del Plan B.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/04/2026 08:14 AM.
En México y editada el 28/04/2026 08:16 AM.