Juez federal ordena reapertura de investigación contra La Luz del Mundo por delincuencia organizada

El Juez de Control Juan José Rodríguez Velarde, del Centro de Justicia Penal Federal en Puente Grande, Jalisco, ordenó este lunes la reapertura de la investigación contra varios dirigentes de la iglesia La Luz del Mundo por el delito de delincuencia organizada. La decisión se sustenta en la falta de colaboración entre la Fiscalía General de la República (FGR) y las autoridades de Estados Unidos, lo que impidió sustentar adecuadamente el caso en México.
La medida revoca el “no ejercicio de la acción penal” que la FGR había dictado en diciembre de 2025, tras un ‘carpetazo’ a la causa que involucraba denuncias de tráfico de menores, producción de pornografía infantil, abuso sexual y lavado de dinero. Las víctimas, representadas por Sóchil Martín y Sharim Guzmán, impugnaron el cierre y solicitaron que se restableciera la persecución penal.
Según los representantes de los sobrevivientes, la FGR se negó a proporcionar al consulado estadounidense la información requerida y no activó los mecanismos de cooperación internacional que permitieron a EE. UU. condenar a Naasón Joaquín García, líder de la iglesia, a 17 años de prisión. Asimismo, se señaló que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) también omitió entregar datos a México en varias oportunidades.
El juez destacó que la falta de intercambio de pruebas entre ambos países vulnera el principio de justicia y favorece la impunidad de una supuesta organización delictiva que, según la denuncia, operaba bajo la fachada religiosa para explotar sexualmente a menores y lavar recursos ilícitos.
Con la reapertura, las víctimas y sus abogados buscarán una investigación exhaustiva contra todos los integrantes de la supuesta red criminal y exigirán una cooperación binacional efectiva. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, confirmó que el registro oficial de La Luz del Mundo sigue vigente en México, aunque la licencia del líder Naasón Joaquín García permanece suspendida.