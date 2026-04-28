Juez federal ordena reapertura de investigación contra La Luz del Mundo por delincuencia organizada

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Un juez de control revocó el ‘no ejercicio de la acción penal’ decretado por la FGR y reabrió el caso contra líderes de La Luz del Mundo, al constatar falta de cooperación entre autoridades mexicanas y estadounidenses.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/04/2026 09:01 AM.
En México y editada el 28/04/2026 09:06 AM.