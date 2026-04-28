Renuncia el Fiscal General de Chihuahua, César Jáuregui, tras operativo de la Sierra Tarahumara

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César Jáuregui Moreno presentó su renuncia ante la gobernadora María Eugenia Campos Galván, alegando que su salida facilitará las investigaciones sobre el operativo que dejó cuatro muertos y que ha levantado sospechas sobre la presencia de ciudadanos estadounidenses no autorizados.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/04/2026 08:36 AM.
En México y editada el 28/04/2026 09:21 AM.