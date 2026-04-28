Inicia la Semana Nacional de Vacunación 2026: fechas, vacunas y grupos prioritarios

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La Semana Nacional de Vacunación 2026 comenzó el 25 de abril y se extenderá hasta el 2 de mayo, con actividades previstas para todo mayo. Se aplicarán más de 900 mil dosis, enfocándose en embarazadas, recién nacidos y grupos vulnerables, bajo la estrategia de “vacunación a lo largo de la vida”.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/04/2026 09:01 AM.
En México y editada el 28/04/2026 09:16 AM.