Inicia la Semana Nacional de Vacunación 2026: fechas, vacunas y grupos prioritarios

La Semana Nacional de Vacunación 2026 arrancó este martes, 25 de abril, como parte de la 24.ª Semana de Vacunación en las Américas y la Semana Mundial de Inmunización, según anunció el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, durante la conferencia matutina.
El periodo oficial de la campaña es del 25 de abril al 2 de mayo, pero la Secretaría de Salud indicó que las acciones se prolongarán durante todo el mes de mayo para incrementar la cobertura vacunal en todo el país.
Con corte al 27 de abril, se reportaron más de 916,000 dosis aplicadas a nivel nacional.
Con el enfoque de “vacunación a lo largo de la vida”, la campaña busca reforzar la inmunización continua desde el nacimiento hasta la vejez, priorizando a los grupos de mayor riesgo.