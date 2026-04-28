Secretario de Salud amplía la Semana Nacional de Vacunación

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David Kershenobich anunció que la Semana Nacional de Vacunación 2026 se extenderá durante todo el mes de mayo, enfocándose en mujeres embarazadas y añadiendo la vacuna contra el virus sincicial respiratorio (VSR) al esquema nacional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/04/2026 10:13 AM.
En México y editada el 28/04/2026 12:31 PM.