Secretario de Salud amplía la Semana Nacional de Vacunación

En la conferencia matutina del martes, el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, informó que la Semana Nacional de Vacunación 2026 se prolongará durante todo el mes de mayo, con especial énfasis en la inmunización de mujeres gestantes.
El programa incluye la incorporación de una nueva vacuna contra el virus sincicial respiratorio (VSR), destinada a proteger a los recién nacidos, ya que el VSR es la infección respiratoria más frecuente en la primera infancia. Además, se seguirán administrando las vacunas contra tétanos, difteria y tosferina (Tdpa), influenza y COVID‑19.
Kershenobich destacó que el esquema de vacunación en México ha evolucionado para cubrir todas las etapas de la vida y prevenir enfermedades crónicas y neoplásicas. Señaló, por ejemplo, que la vacuna contra la hepatitis B reduce el riesgo de cirrosis y cáncer de hígado, mientras que la del virus del papiloma humano (VPH), aplicada a niños y niñas de quinto grado, es clave para erradicar el cáncer cérvico‑uterino.
El secretario también resaltó que la vacuna contra la influenza se produce íntegramente en territorio mexicano desde hace dos años, garantizando el suministro para la población vulnerable, incluidos adultos mayores, quienes también recibirán dosis contra neumococo y COVID‑19.
Con el lema "Vacunar es amar", informó que, hasta el momento, se han aplicado 916,258 dosis de diversos biológicos. Instó a la ciudadanía a consultar el portal dondemevacuno.salud.gob.mx para localizar el centro de salud más cercano.