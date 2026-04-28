Senado aprueba el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026‑2029 de Ernestina Godoy

En una sesión plenaria del Senado, se aprobó por mayoría el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026‑2029 presentado por la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy. El dictamen, impulsado por la Comisión de Justicia bajo la conducción del senador Javier Corrales, obtuvo 85 votos a favor de los integrantes de Morena y sus aliados, un voto en contra y 30 abstenciones de los senadores del PAN y PRI.
El plan parte de un diagnóstico que señala un incremento del 10 % en la carga operativa de la FGR, con más de 85,000 carpetas de investigación del fuero federal presentadas en 2025. Entre los problemas estructurales que se destacan están:
El senador Corrales enfatizó que la aprobación del plan es un paso necesario para “romper la asfixia del sistema” y garantizar una justicia más ágil, transparente y confiable. La iniciativa será remitida a la Cámara de Diputados para su revisión y, de ser aprobada, se convertirá en la hoja de ruta de la Fiscalía para los próximos cuatro años.