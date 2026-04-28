Senado aprueba el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026‑2029 de Ernestina Godoy

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Con 85 votos a favor de Morena y sus aliados, el Senado avaló el plan de la Fiscalía General de la República que busca enfrentar la sobrecarga operativa, la dependencia del procedimiento abreviado y la desconfianza ciudadana, mientras 30 senadores del PAN y PRI se abstuvieron.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/04/2026 04:30 PM.
En México y editada el 29/04/2026 08:13 AM.