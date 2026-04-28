La SEP publica protocolos de seguridad ante el reto viral “tiroteo mañana”

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Ante la difusión del reto viral “tiroteo mañana”, la Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió un lineamiento de actuación para directores, docentes y personal escolar, con el objetivo de prevenir, intervenir y restaurar el ambiente educativo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/04/2026 08:59 AM.
En México y editada el 28/04/2026 09:52 AM.