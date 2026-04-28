La SEP publica protocolos de seguridad ante el reto viral “tiroteo mañana”

La Secretaría de Educación Pública (SEP) respondió al alarmante reto viral “tiroteo mañana”, que circula en redes sociales anunciando supuestas amenazas de tiroteos en escuelas, con la publicación de un protocolo de seguridad mínimo. El subsecretario de Educación, Ricardo Villanueva, utilizó su cuenta oficial en X para difundir las directrices que deben seguir directores, docentes y personal escolar ante cualquier indicio de esta tendencia.
El protocolo, estructurado en tres fases – prevención, intervención y restauración – contempla acciones concretas:
El reto viral, que ha generado alarma entre padres, estudiantes y autoridades de todo el país, aún no ha sido confirmado como una amenaza real, pero la SEP ha decidido no ignorarlo y actuar de manera preventiva para salvaguardar el bienestar de la comunidad escolar.