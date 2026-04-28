Sheinbaum solicita a la FGR gestionar la extradición del contralmirante detenido en Argentina

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Claudia Sheinbaum, pidió que la Fiscalía General de la República sea quien decida si se solicita la extradición o la deportación de Fernando Farías Laguna, contralmirante de la Marina detenido en Buenos Aires por presunto huachicol fiscal y crimen organizado.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/04/2026 11:16 AM.
En México y editada el 28/04/2026 12:36 PM.