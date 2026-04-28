Sheinbaum anuncia a Roberto Lazzeri como nuevo embajador de México en EE. UU.

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Claudia Sheinbaum informó que Esteban Moctezuma dejará la embajada mexicana en Washington y será reemplazado por Roberto Lazzeri, mientras reconoce la labor del exembajador en la reducción del impuesto a las remesas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/04/2026 08:37 AM.
En México y editada el 28/04/2026 08:56 AM.