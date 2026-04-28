Sheinbaum anuncia a Roberto Lazzeri como nuevo embajador de México en EE. UU.

En un video publicado en sus redes sociales el 27 de abril de 2026, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, anunció la salida de Esteban Moctezuma como embajador de México ante los Estados Unidos y la designación de Roberto Lazzeri como su sucesor. La presidenta no precisó la fecha exacta en que se efectuará el cambio diplomático.
Sheinbaum subrayó que Moctezuma continuará colaborando con su equipo tras dejar la embajada, destacando su desempeño al lograr una importante reducción del impuesto a las remesas. "Gracias a Esteban se logró esta disminución muy, muy importante", afirmó la mandataria.
La presidenta también reconoció la coordinación con la Finabien para evitar cobros excesivos a los mexicanos que envían dinero al extranjero, y elogió la representación de Moctezuma como "con mucha dignidad y mucha fortaleza".
Roberto Lazzeri, actual secretario de Relaciones Exteriores, asumirá el cargo de embajador en Washington, aunque la administración no ha revelado cuándo se formalizará su nombramiento ni los pasos a seguir para la transición.