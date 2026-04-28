Temporada de huracanes 2026: ¿Cuándo llega el primer ciclón a México?

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La nueva temporada de huracanes 2026 inicia el 15 de mayo en el Pacífico y el 1 de junio en el Atlántico; el primer ciclón, Amanda, se espera que se forme en el Pacífico el 15 de mayo, marcando el comienzo de seis meses de vigilancia intensiva.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/04/2026 08:35 AM.
En México y editada el 28/04/2026 09:36 AM.