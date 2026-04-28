Comisiones aprueban uso responsable de la IA en educación media superior y superior

En sesión celebrada el pasado lunes, las comisiones unidas de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Innovación y Gobierno Digital aprobaron por unanimidad la reforma al artículo 61 de la Ley de Educación, que permitirá el uso responsable, ético y gradual de la inteligencia artificial (IA) con fines educativos en el nivel medio superior y superior.
La iniciativa, presentada por la diputada Lilia Urbina Salazar (PRI), tiene como objetivo principal colocar a los estudiantes del Estado de México en el centro del proceso, garantizando que la IA sea una herramienta que fortalezca capacidades, amplíe oportunidades y prepare a las nuevas generaciones sin sustituir al docente ni el pensamiento crítico.
Durante la discusión, la diputada Urbina subrayó que la IA ya forma parte del entorno educativo, laboral y cotidiano, y que su incorporación debe ser gradual y acompañada de una orientación adecuada. Asimismo, enfatizó que la tecnología nunca debe reemplazar al maestro ni profundizar las desigualdades, sino contribuir a una educación más moderna, incluyente y cercana a las necesidades de la sociedad.
La diputada Nelly Brígida Rivera Sánchez destacó que más del 60 % de estudiantes y docentes universitarios utilizan la IA a diario, y señaló que la reforma incorpora diez recomendaciones de la SEP para su uso, entre ellas la necesidad de evitar el plagio, verificar la información generada y capacitar a docentes y alumnos sobre riesgos de seguridad y privacidad de datos.
El diputado Rigoberto Cervantes añadió que la regulación de la IA es esencial para proteger a los jóvenes y garantizar que su desarrollo se realice con ética.
El dictamen será votado en el pleno este martes; de aprobarse, se remitirá al Poder Ejecutivo para que la gobernadora ordene su publicación en la Gaceta de Gobierno y entre en vigor en un plazo estimado de dos semanas.