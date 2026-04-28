Comisiones aprueban uso responsable de la IA en educación media superior y superior

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Las comisiones unidas de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Innovación y Gobierno Digital aprobaron por unanimidad la reforma al artículo 61 de la Ley de Educación, que establece el uso ético y gradual de la inteligencia artificial en instituciones de nivel medio superior y superior del Estado de México.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/04/2026 10:13 AM.
En México y editada el 28/04/2026 12:25 PM.